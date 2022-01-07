يجب اطلاق سراح معتقلي تظاهرات قصبة ( پیرمەگرون) فوراً - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2022/01/07 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق يجب اطلاق سراح معتقلي تظاهرات قصبة ( پی-;-رمە-;-گرون) فوراًقامت القنوات الفضائية التابعة للسلطة في محافظة السليمانية في إقليم كوردستان ليلة الثلاثاء ٤-;- / ١-;- / ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- بعرض ١-;-٨-;- شابا من العمال والمعطلين وهم يرتدون الملابس البرتقالية والذين كان قد تم اعتقالهم منذ اكثر من ٢-;-٠-;- يوما من قبل السلطات الأمنية ( الآسايش ) في تلك المدينة.



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