قبل 3 أيام من أمم أفريقيا.. نجم تونسي جديد يصاب بكورونا

2022/01/07 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضع لاعب منتخب تونس ونادي مانشستر يونايتد الإنكليزي حنبعل المجبري لفحص الكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية وذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاق كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

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