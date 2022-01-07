كرديات في عالم السياسة

2022/01/07 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا تتم محاربة النساء في المجال السياسي في كردستان؟ تعرف على التفاصيل في هذه الحلقة

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