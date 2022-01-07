الشرطة السعودية تتدخل بعد فيديو صدم مركبة فتاة وانقلابها

2022/01/07 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية، الخميس، القبض على مواطن صدم سيارة فتاة وتسبب في اتقلابها، وفق ما وثق مقطع فيديو للحادثة.

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