هشام أبو هواش، انتصار صغير في زمن الهزائم الكبرى - جواد بولس

2022/01/07 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس كنت في بيتي والوقت مساء.



كانت الحركة في شوارع القدس خفيفة وفي الجو برودة لاذعة؛ وكان الهدوء حولي يشعرني بحاجتي إلى النوم، وهو، لمن ينتظر مثلي ظهر الغيب، مستحيل.



لم تكن أخبار المستشفى مطمئنة "فحبيبات الرمل قريبة من النفاد"، هكذا كتب لي طبيب مسؤول في "أساف هروفيه" ، وكان يحثني أن أجد مخرجًا لقضية "مريضه" هشام، قبل فوات الأوان.



يتناوب أبناء العائلة، كسرب من الدوريات، بالنقر على شرفتي ويسألوني عن كل ......





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