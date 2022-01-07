حُكمُ الإسلاميين نقمة ام نعمة ؟ - صادق إطيمش

2022/01/07 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش قد يبدو هذه العنوان غريباً لسببين .



السبب الأول هو ان سمعة الإسلاميين الحاكمين بمفردات اسلامهم السياسي ، بغض النظر عن مناطق تحكمهم بمقدراتها وشعوبها ، قد وصلت الى قاع الحضيض الذي ما بعده منزلة اسفل من ذلك يتبوأونها من حيث سقوطهم الأخلاقي الى اقذر مزابل التاريخ ، وشمول لصوصيتهم لكل ما خَفَ وثَقُلَ حمله من خيرات الشعوب التي تحكموا بمصائرها وامعنوا في فقر فقراءها ، وهول ما اقترفوه من جرائم تتبرأ منها ......





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