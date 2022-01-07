القراءة المتناقضة لموقف ماركس من الاستعمار. - احمد حسن

2022/01/07 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_حسن بين التزوير والإغفال.



تلك النقطة هي الأكثر أهمية والأكثر جدارة بالتوقف عندها.



ثمة اتهام وجهه عديد من الكتاب والمدارس الفكرية إلى ماركس، سواء في منطقتنا أو من قبل بعض الكتاب الأوربيين.



مفادها أنه مفكر أوربي في المقام الأول، ونظريته متأثرة بنزعة المركزية الاوربية والتفوق الأبيض، وحتى أنه دافع عن وبرر الاستعمار الأوربي لأفريقيا واسيا.



وعلاقته بنضالات الدولة المستعمرة ليس فقط غائبة أو استعلائية، ب ......





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