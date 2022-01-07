سيارة كهربائية من

2022/01/07 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صانعة السيارات "بي أم دبليو" عن نسخة جديدة من طراز "أي إكس" الكهربائية والتي لديها قدرة على تغيير لونها الخارجي، وفق موقع "ديزين".

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