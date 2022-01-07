الدول الإفريقية ما بين

2022/01/07 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس على أهمية "الشراكات" التي تقدمها بلاده للدول الأفريقية "على أساس الفرص المتبادلة والاحترام المتبادل" خلافا، على حد قوله، للمشاريع الصينية.

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