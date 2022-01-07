لا تظلموا البهائيين

2022/01/07 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت قضية البهائيين للأذهان من جديد وذلك بعد أن رفض بعض المسؤولين في مصر إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص أراض تستخدم كمقابر لغير أتباع الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية.

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