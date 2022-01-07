الكشف عن موعد إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي

2022/01/07 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها "تروث سوشل" في 21 فبراير، بحسب ما جاء في إعلان على متجر "آبل ستور" لتنزيل التطبيقات.

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