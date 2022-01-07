مقتل 3 لاجئين في غارة جوية على تيغراي

2022/01/07 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، في غارة جوية استهدفت، الأربعاء، منطقة تيغراي في شمال أثيوبيا، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس.

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