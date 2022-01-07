واشنطن وطوكيو تتهمان الصين بزعزعة الاستقرار في آسيا

2022/01/07 | 07:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت السلطات الأمريكية واليابانية أن التصرفات الصينية تهدد الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة استعدادها للرد المشترك على مثل هذه الخطوات.

وجاء في بيان مشترك للجانبين نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء المفاوضات الأمريكية اليابانية بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع للبلدين.

وأضاف البيان: عبر الوزراء عن قلقهم من أن الجهود الصينية المستمرة بهدف تقويض النظام المؤسس على القواعد تمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية بالنسبة للمنطقة والعالم كله.



وأعلنوا عن استعدادهم للعمل المشترك من أجل ردع الأعمال التي تزعزع الاستقرار في المنطقة والرد عليها عند الحاجة".

كما أكد الوزراء: "نيتهم لتنشيط تبادل المعلومات بما في ذلك عن طريق بذل جهود لجمع وتحليل المعلومات حول الأعمال الهادفة إلى الإجبار التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

وعبر الوزراء عن مخاوفهم الجدية من قضية مراعاة حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم وهونغ كونغ"، مشيرين إلى "أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان وداعين لحل سلمي للقضايا الموجودة بين الجزيرة وأراضي الصين الأصلية".

المصدر: روسيا اليوم

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