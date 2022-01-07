الجائحة يتّمت 100 ألف طفل في البيرو

2022/01/07 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ليما عاصمة البيرو، الخميس، أن جائحة كوفيد-19 يتمت حوالى 100 ألف طفل في البلاد التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا لجهة أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكان.

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