أب وابنته يعلقان في قطار لأكثر من 35 ساعة بسبب العواصف.. شاهد ما قاما به

2022/01/07 | 08:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق قطار غادر من مدينة أتلانتا الأمريكية في وقت متأخر من ليلة الأحد على المسار في ولاية فرجينيا لأكثر من 35 ساعة بسبب عواصف الشتاء.

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