ناسا تنشر صورة كوكب المشتري عند تشكل عاصفتين كبيرتين على سطحه

2022/01/07 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة "ناسا" عبر حسابها الرسمي، على موقع "إنستغرام"، صورة عالية الدقة لكوكب المشتري، عندما تشكلت عاصفتان دائريتان كبيرتان على سطحه.

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