الهلال يتوج بكأس السوبر السعودية على حساب الفيصلي

2022/01/07 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الهلال بلقب الكأس السوبر السعودية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه الخميس 4-3 بركلات الترجيح على الفيصلي الذي لعب طيلة الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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