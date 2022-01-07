حوار في فلسفة الوعي ج2 جون سيرل نموذجا - علي محمد اليوسف

2022/01/07 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف حوار اجراه الباحث مراد غريبي مع الباحث الفلسفي علي محمد اليوسفس12 ا.



مراد غريبي: ذكرت انه جرى احتدام شديد بين كلا من بيركلي وجون لوك وديفيد هيوم حول مسالة الادراك والوعي , علما ان ثلاثتهم ينتمون الى المنطقية المثالية التجريبية.



هل من اعطاء لمحة سريعة حول الموضوع؟ا.علي محمد اليوسف : أننا نفهم الوعي المثالي المتطرف عند كل من بيركلي وهيوم وجون لوك في أعتبارهم موضوعات العالم الخارجي الحسيّة ما ......





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