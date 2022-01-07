الكاظمي يشكل فريقا للتحقيق في جريمة حي الإعلام

2022/01/07 | 08:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أمر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بتشكيل فريق بشكل عاجل في جريمة حي الإعلام ببغداد.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “رئيس الوزراء يأمر بتشكيل فريق تحقيق عاجل للكشف عن كل ملابسات عملية قتل عائلة في منطقة حي الاعلام في بغداد”.وأضاف انه “وجهة باتخاذ الاجراءات القانونية […]

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