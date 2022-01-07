حزب الله: ردنا على السعودية سيكون حاسما.. أنتم الإرهاب ونحن المقاومة

2022/01/07 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، المملكة العربية السعودية، مخاطبا الرياض بالقول "أنتم الإرهاب ونحن المقاومة".

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