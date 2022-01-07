الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى كازاخستان

2022/01/07 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، عن الغاء رحلاتها المقررة إلى كازاخستان حتى تاريخ الـ9 من الشهر الجاري.وأفادت مصادر في الشركة، أمس الخميس، بأن الخطوط التركية ألغت رحلاتها بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها كازاخستان.والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألما آتا […]

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