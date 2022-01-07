أحزان الامبراطورية - الفضل شلق

2022/01/07 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق من مواصفات الدولة العظمى في أيامنا أنها تمتلك القوة العسكرية الأكثر فتكاً، وأنها تنزل العقوبات بمن يخالفها.



تدعي لنفسها الحفاظ على “حقوق الإنسان”.



هي ولية أمر البشرية باسم حقوق الإنسان.



لم يعد امبريالية بالاحتلال العسكري بل بالاحتلال الثقافي والمالي القابض على زمام شبكة المال في العالم لدى مالكيه في أي بلد، ويقرر سياسته بدخوله أو خروجه من هذا البلد.



تجيز لنفسها ولحلفائها سلاح الدمار الشامل بما ......





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