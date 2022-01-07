2022/01/07 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "نحن لا نستحق مكاننا في توزيع الهدايا عند الولادة ، ولا نستحق نقطة انطلاقنا الأولية في المجتمع"أشار الفيلسوف الأمريكي جون راولز (1921-2002) ، الأستاذ بجامعة هارفارد ، بعمق إلى إشكالية الفلسفة الأخلاقية والسياسية في القرن العشرين.



عمله عبارة عن نظام ، وكل شيء فيه مرتبط بفكرة العدالة التوزيعية.



وهي تتألف أساسًا من ثلاثة أعمال ، أقصى ما تبقى من تأليف: نظرية العدالة (1971 ؛ ثم الليبرالية السياسية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جان راولز وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جان راولز وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).