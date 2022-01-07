السعودية.. عملية سطو على عربة نقل أموال وسرقة 14 مليون ريال والشرطة تضبط المنفذين

2022/01/07 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية، الرياض، من التوصل إلى مرتكبي عملية سطو مسلح على عربة نقل أموال وسرقة ما تحتويه من أوراق مالية.

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