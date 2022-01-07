الذهب يسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر تشرين الثاني

2022/01/07 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي من المقرر أن تصدر اليوم، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر تشرين الثاني وذلك تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات، فيما يتأهب المتعاملون لرفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في وقت أقرب.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار 2021، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر.

أسعار الذهب

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1790.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2%، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.60 دولار.

المعادن النفيسة الأخرى

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأونصة.



وارتفع البلاتين 0.2% إلى 966.50 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1872.02 دولار للأونصة.

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