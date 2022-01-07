إحصائية جديدة بإصابات ووفيات كورونا في العالم

2022/01/07 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 300 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 300.002.021، وإجمالي الوفيات 5.471.856 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ833.987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 58.487.665.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 482.876 وإجمالي إصابات 35.109.286

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ307.488 وإجمالي إصابات 10.420.863.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 299.970 وإجمالي إصابات 4.055.095.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.904 وإجمالي إصابات 2.318.543.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 149.993 وإجمالي إصابات 14.100.303.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.116 وإجمالي إصابات 4.264.669

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 138.474 وإجمالي إصابات 6.975.465.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.802 وإجمالي إصابات 6.203.046.

المصدر: وكالات

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