دولة القانون: هناك تدخلات خارجية فوق العادة بقيادة طحنون لتنصيب الحلبوسي

2022/01/07 | 09:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، الخميس، عن وجود تدخلات خارجية فوق العادة على الساحة السنية بقيادة طحنون بن زايد لتولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان.وقال الجلبي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ان “القوى السياسية تركز على حل الخلافات داخل البيت الشيعي رغم وجود خلافات بالمكونين السني والكردي وان الأطراف […]

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