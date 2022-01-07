2022/01/07 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 300 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 300.002.021، وإجمالي الوفيات 5.471.856 .وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد […]

ظهرت المقالة الوفيات أكثر من 5.4 مليون حالة..



قائمة محدثة بالدول الاكثر تضررا من كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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