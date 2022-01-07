باريس ينجح بإقناع زيدان بتدريب فريقه

2022/01/07 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد نجح في إقناع المدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، بتولي تدريب العملاق الفرنسي اعتبارا من الصيف القادم.وأوضحت الصحيفة أن مصدر تلك المعلومات هو الصحفي المعروف، دانييل ريولو، الذي قال إن “زيزو” هو من سيأخذمكان المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، في ملعب […]

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