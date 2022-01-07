2022/01/07 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، من عدم توحد البيت الشيعي والظهور ككتلة واحدة مابين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، لافتا الى ان توحد السنة والاكراد يحتم توحيد الموقف بالنسبة للمكون الشيعي لضمان عدم تشكيل حكومة ضعيفة.وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان “الاطار والتيار وفي حال ذهاب احدهما لتشكيل الحكومة، فأنها ستكون ضعيفة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحياني: توحد السنة والاكراد يحتم على البيت الشيعي تشكيل الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحياني: توحد السنة والاكراد يحتم على البيت الشيعي تشكيل الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).