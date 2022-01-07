مصر تجهز لطرح أول صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية.. ووزير المالية يكشف الموعد المتوقع

2022/01/07 | 09:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - تجهز مصر لطرح أول صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا

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