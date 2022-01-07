الرافدين يوجه نداء إلى المتلكئين بدفع الاقساط الشهرية

2022/01/07 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، المتلكئين بدفع اقساط القروض الشهرية إلى مراجعة فروعه.وذكر المصرف في بيان مقتضب، ان “على المتلكئين مراجعة فروع المصرف لتسديد ما بذمتهم من اقساط القروض الشهرية”.

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