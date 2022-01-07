الرافدين يصدر تعليمات جديدة للمتلكئين..توجهوا لفروعنا

2022/01/07 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، تعليمات جديدة بحق المتلكئين عن دفع المستحقات المترتبة بذمتهم.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "يتوجب على المتلكئين مراجعة فروع المصرف لتسديد ما بذمتهم من اقساط القروض الشهرية".

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