حقيقة استخدام طائرات مسيرة للسرقة في الديوانية - عاجل

2022/01/07 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، حقيقة قيام لصوص باستخدام طائرات مسيرة لتنفيذ عمليات سرقة لدور مواطنين.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة شرطة المحافظة، رحيم عودة في تصريح لـ(بغداد اليوم): "وردنا ابلاغ من قبل مواطنين يفيد بقيام لصوص باستخدام طائرة مسيرة لاستطلاع المنازل وسرقة بعضها".

وأوضح أنه "على الفور شكل قائد الشرطة فريقًا امنيا مختصا انتقل للمكان المذكور وبحث عن ذلك ولم يجد مايثبت".

وأضاف أن "قيادة الشرطة وجهت فريق خاص بمتابعة هذا الموضوع وبشكل خاص".

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