تعليق جديد من الصحة بشأن تسجيل اولى إصابات اوميكرون

2022/01/07 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد اوميكرون بعد دخوله إلى العراق.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة أعدت العدة اللازمة تحسباً لأي زيادة بأعداد الإصابات من خلال تزويد المستشفيات والمؤسسات الصحية بالآف الأسرة للمرضى، وتوفير البروتكولات العلاجية وتحديثها وكذلك توفير المعدات التشخيصية وتحديث القدرات العلاجية".

وأضافت، أن "دخول متحور اوميكرون إلى العراق كان متوقعاً بسبب انتشاره حول العالم وهو ما حذرت منه وزارة الصحة مراراً وتكراراً في جميع بياناتها".

ودعت فلاح: "المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية واخذ اللقاحات كونها السبيل الوحيد لمواجهة فايروس كورونا بجميع متحوراته".

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