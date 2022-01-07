الأمم المتحدة: أسعار الأغذية سجلت في عام 2021 أعلى مستوى منذ عقد

2022/01/07 | 09:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” أن أسعار الأغذية العالمية بلغت في عام 2021 أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات، مسجلة ارتفاعا بمعدل 28% مقارنة بالعام السابق.وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى “فاو”، عبد الرضا عباسيان، في بيان: “بينما يتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار عادة إلى ازدياد الإنتاج، […]

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