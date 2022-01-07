حصيلة مخيفة.. البيرو: 100 ألف يتيم بسبب كورونا

2022/01/07 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت البيرو أن جائحة كوفيد-19 يتمت حوالى 100 ألف طفل في البلاد، التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا من حيث أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكان.وقالت وزيرة المرأة في البيرو، أناهي دوراند، بناء على بيانات نشرتها مجلة “ذي لانسيت” الطبية، إن “بلدنا هو للأسف البلد الذي يعد ما يقرب […]

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البيرو: 100 ألف يتيم بسبب كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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