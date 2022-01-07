2022/01/07 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الجوع و السيطرة علي مصادر المياة و العشب..



كانت الأسباب الرئيسية للحروب التي قامت بين البشر ..



حروب محدودة ..



تنتهي بقتل عشرات الرجال ..



و الإستيلاء علي النساء و الأطفال ..و الطعام و الأدوات و العودة بها كأسلاب و غنائم .



ثم تطورالإسلوب ..



مع معرفة الزراعة ..لإستعباد المهزوم و إسترقاق الرجال للعمل في المزارع أو باقي الخدمات ..



لصالح المنتصر حروب الزمن الأول كانت تستغرق السنين التي ق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهم معروفون لنا، وبعضهم درس عندنا - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهم معروفون لنا، وبعضهم درس عندنا - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).