أول تعليق من الكاظمي بعد لقائه الصدر

2022/01/07 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، بعد لقائه زعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بمحافظة

النجف.





وقال الكاظمي عقب مغادرته منزل الصدر

امس، إن "زيارته للنجف اليوم إدارية

وخدمية".





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