نداء جديد من الرافدين للمتلكئين في سداد القروض

2022/01/07 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مصرف الرافدين، الجمعة، دعوته

للمقترضين من المصرف، لسداد ما بذمتهم.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان

مقتضب اليوم ، (7 كانون الثاني 2022)، "على

المتلكئين مراجعة فروع المصرف لتسديد

ما بذمتهم م

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