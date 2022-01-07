بالصور.. العثور على “طفل رضيع” في “مكب للنفايات” بالموصل القديمة

2022/01/07 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، بالعثور على طفل مرمي في مكب للنفايات في مدينة الموصل القديمة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “أحد المنتسبين عثر على طفل مرمي في مكان مخصص لرمي النفايات في مدينة الموصل القديمة”.وأضاف انه “تم نقل الطفل الى المستشفى من أجل التأكد من سلامته وأكمال […]

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العثور على “طفل رضيع” في “مكب للنفايات” بالموصل القديمة أولاً على ايرث نيوز.

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