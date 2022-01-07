مشاهد الإغلاق في مدينة صينية تذكر بووهان بداية الجائحة.. واليأس ينتشر بين السكان

2022/01/07 | 10:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول سكان مدينة شيان بشمال الصين، والتي شهدت أكبر انتشار مجتمعي لفيروس كورونا منذ ووهان، إنهم يكافحون من أجل الحصول على الإمدادات الأساسية، والغذاء، وحتى الرعاية الطبية.

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