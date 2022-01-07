تعرف على اسعار صرف الدولار في عموم البلاد

2022/01/07 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، على استقرارها بالأسواق المحلية العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن سعر الدولار شهد استقراراً حسب محال الصيرفات المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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