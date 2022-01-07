الحيدري: الاطار مستعد لكل السيناريوهات في حال عدم التحالف مع التيار الصدري

2022/01/07 | 10:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون الدكتور كاظم الحيدري، ان الاطار التنسيقي مستعد لكل السيناريوهات في حال عدم التحالف مع التيار الصدري، لافتا الى ان ذهاب احد الأطراف دون الاخر باتجاه تشكيل الحكومة فأنه سيجعل منها حكومة ضعيفة.وقال الحيدري لـ /المعلومة/، ان “هناك مساعي لدخول الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية الى جلسة البرلمان […]

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