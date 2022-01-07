2022/01/07 | 10:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BJqy590U52U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تزامناً مع عيد تأسيسه الـ 101.. استعراض للجيش العراقي في شوارع نينوى) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تزامناً مع عيد تأسيسه الـ 101.. استعراض للجيش العراقي في شوارع نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).