2022/01/07 | 10:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الحصاد الاخباري من وان نيوز ليوم الجمعة 2021/1/7 | ميرنا محمد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TohDKQpvAxw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الحصاد الاخباري من وان نيوز ليوم الجمعة 2021/1/7 | ميرنا محمد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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