2022/01/07 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بـ”كمين محكم”..القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات في منطقة الكرادة ببغداد

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القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات في منطقة الكرادة ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

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