نقابة الصحفيين في كربلاء :نرفض استلام المنحة المالية كونها تذل الصحفيين

2022/01/07 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت نقابة الصحفيين العراقيين في

كربلاء منحة وزارة الثقافة كونها تنقص

من قيمة الصحفيين وفيها اذلال لهم.

ونقل بيان لفرع النقابة في كربلاء

المقدسة اليوم الجمعة "يبدو ان الوزارة

في بيانها هذا قد اصرت عل

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