محمد قاسم بعيد عن تشكيلة المنتخب امام ايران

2022/01/07 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثبتت الفحوصات التي أجراها الملاك الطبي، إصابة لاعب المنتخب العراقي والشرطة محمد قاسم بتمزق في العضلة الرباعية الأمامية للقدم اليسرى، ما يستدعي خضوعه لراحة سلبية قد تستغرقُ ثلاثة أسابيع.وبهذا سيكون محمد خارج حسابات بيتروفيتش في لقاء إيران على الاقل ضمن منافسات تصفيات كاس العالم.وقال المعالج الطبي عبد الرحمن جابر، إن […]

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