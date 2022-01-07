الساعدي: ملامح الكتلة الاكبر ستتضح خلال جلسة البرلمان الاولى

2022/01/07 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان ملامح الكتلة الاكبر ستتضح خلال جلسة البرلمان الاولى، لافتا الى ان الخلافات مازالت قائمة والتفاهمات ايضا من اجل الوصول الى نقاط مشتركة بين الكتل السياسية.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “التحركات السياسية بين الاطار والتيار لم تنضج بعد، على الرغم من تأكيد بعض الاطراف ان […]

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